23 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Израиле сообщили о сотрудничестве с Россией в освобождении трех заложников

Посол Израиля в России Симона Гальперин привела детали сотрудничества своей страны с Россией по теме освобождения из плена ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников, не имеющих российского гражданства.

"Мы работаем с российскими властям по Максиму Харкину и ещё двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трёх заложников", - сказала РБК Харкина.

Власти Израиля считают живым гражданина России Александра Труфанова, остающегося в плену ХАМАС. По словам посла, Труфанов попал в список на первый этап обмена не благодаря России, а оказавшись в категории "гуманитарных заложников" – он был ранен во время захвата в плен.

Теги: Россия, Израиль, посол, Симона Гальперин


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