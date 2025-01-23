Не разговаривать с Россией на языке силы призвали Трампа в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал вновь избранного президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией на языке силы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все понимают, что Трамп не является нашим сторонником. Поэтому он общается так, чтобы соблюсти интересы своей страны.

"А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно", — заявил Шеремет.

По его мнению, глава США может повлиять на конфликт на Украине, но пока кроме громких заявлений, он ничего не сделал по существу.

Шеремет считает, что градус противостояния между странами должен быть снижен.

Накануне Трамп призвал Россию немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях его затягивания.

"Я собираюсь сделать России... и президенту Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Его слова приводит РИА Новости.

Президент США пригрозил мерами против экспорта РФ, если по Украине вскоре не будет сделки.