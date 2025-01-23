В Екатеринбурге ищут новое место для большой неоновой надписи о любви

В Екатеринбурге ищут новое место для светящегося паблик-арт-объекта с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе паблик-арт-программы "ЧО".

Команда паблик-арт-программы готова совершенно безвозмездно передать проект желающим разместить его на своей площадке. Главное условие – оплатить транспортные расходы и монтаж объекта и нести ответственность за его сохранность.

Изначально светящуюся надпись установили во дворе Уральского филиала Пушкинского музея, где она и располагается до сих пор. Желающим взять арт-объект под опеку необходимо написать идеологу "ЧО" и креативному директору "Атома" Никите Харисову на его электронную почту: harisov@atomsk.ru.

Справка

Большая неоновая надпись с текстом "Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!" – это 133 обращение из каталога "Обращений к гражданам" Дмитрия Александровича Пригова, концептуального поэта и художника. Написанные в 1986 году тексты изначально предназначались для уличной расклейки и представляли собой манифест "Новой искренности" – направления, которое, по мнению поэта, соответствовало человеческому масштабу.

Его обращения "апеллируют к человеку неисключительному в неисключительном положении или состоянии", то есть к любому человеку, обычному прохожему. В качестве поддержки паблик-арт-проекта в 2023 году "ЧО" проводил флешмоб "Я люблю тебя": каждый участник акции мог взять белую, незаполненную открытку, написать на ней эту фразу и отправить по почте кому угодно через специальные почтовые контейнеры.