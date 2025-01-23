В Миниприроды РФ рекомендовали создать рабочую группу по вопросу мусорного полигона в Сысерти

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин поддержал противников мусорного полигона в Сысертском МО и рекомендовал чиновникам Свердловской области создать рабочую группу по данному вопросу при участии активистов. Он также отметил, что региональные и муниципальные власти должны выходить на диалог с местными жителями и более прозрачно вести свои дела. Об этом говорится в последнем посте сообщества "Щит" Малой Родины".

Совещание по вопросам строительства объекта ТКО в Сысертском районе прошло в Москве 22 января при участии Тетенькина, а также федеральных и региональных чиновников. В их число вошли замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов, глава Сысертского МО Дмитрий Нисковских и замминистра экологии и природных ресурсов региона Антон Сафронов.

Инициаторами совещания стали представители инициативной группы, просившие о личной встрече с руководством федерального министерства. Стартовало обсуждение с факторов, которые могли бы помешать строительству мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг". Вот только, по мнению региональных властей, никаких препятствий вообще нет.

"В режиме видеоконференции, в ходе совещания замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт утвердительно сообщил, что в настоящее время ведется активная работа по изменению категории земельного участка, внесению изменений в генеральный план СГО. Егор Свалов подтвердил, что земельный участок в Сысертском районе самый экономически выгодный, безопасный с точки зрения экологии. Обо всех подробностях "уникальности" участка, кроме принятия предложения от концессионера по возмездному его предоставлению по рыночной(!) стоимости государству он не сказал. Дмитрий Нисковских молчал и улыбался, как всегда", - написал автор публикации.

Активисты согласились, что препятствий для строительства и в самом деле нет, но только на бумаге. По факту же рядом с местом возведения (у деревни Андреевка) есть водный источник, на самом участке залежи торфа с неопределенными границами, а также лес, который необходимо поставить на учет, прежде чем вырубать. Всему этому, по словам активистов, есть доказательства, однако, чтобы их официально зарегистрировали, придется идти в суд.

"Пока эти факторы не лягут на бумагу, их нет. Они не мешают. Речь зашла о гарантиях безопасности жителей, о выполнении Доктрины продовольственной безопасности, о том, что местные чиновники не хотят слышать ни людей, ни Президента, по нашему мнению. Мы просим создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной группы. Мы настаиваем на прозрачности, контроле на всех этапах, включая перевод категории земли. Заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ поддержал опасения жителей, рекомендовал чиновникам Свердловской области создать рабочую группу, идти на диалог с жителями, организовать поездки жителей на подобные объекты ТКО", - сказал активист.

Представитель инициативной группы поблагодарил Дмитрия Тетенькина за профессионализм, человечность и желание услышать людей, напомнив главные требования активистов в данном вопросе: прозрачность, законность, диалог и гарантии.

Напомним, что в январе минприроды Свердловской области отказалось регистрировать в документах ручей у деревни Андреевка в Сысертском МО.

Ранее мы писали, что комплекс хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Роспотребнадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру.

Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.