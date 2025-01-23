Два подростка погибли в пожаре в Красноярском крае

Два подростка 15 и 17 лет и женщина 48 лет погибли в пожаре в Красноярском крае. Он произошел в Минусинске, сообщает МЧС России.

Там загорелись одно- и двухэтажные дома. Самостоятельно эвакуировались 12 человек, из них 3 детей.

Пожар возник на площади почти 400 квадратных метров. Его тушили 24 специалиста и 7 единиц техники.

Ранее в Ярославле четыре человека стали жертвами пожара.

Как сообщила в Telegram пресс-служба МЧС России, возгорание случилось на первом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. При тушении в квартире спасатели нашли тела двух взрослых. Также они вынесли из помещения трехлетних мальчика и девочку, однако спасти их жизни не удалось.