В Приамурье закроют ТЦ, крыша которого рухнула под тяжестью снега

Администрация Шимановска (Амурская область) сообщила о том, что торговый центр "Рио", фрагмент крыши которого рухнул под тяжестью снега, будет закрыт.

По результатам обследования, проведенного 21 января, принято решение обязать собственника торгового центра закрыть его до полного завершения ремонта крыши. Рекомендовано оградить периметр здания сигнальной лентой и провести полную очистку снега с крыши, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

Частичное обрушение крыши случилось 21 января. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.