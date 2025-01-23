В 2024 году из Свердловской области выдворили больше 4 тысяч нелегальных мигрантов

В 2024 году судебными приставами Свердловской области были выдворены на родину 4 тысячи 249 иностранцев, нелегально находившихся в России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

По данным ведомства, это на 1 тысячу 872 человека больше, чем в 2023 году. Больше всего за 2024 год выдворено граждан Таджикистана – 1 тысяча 627. Также со Среднего Урала депортировали домой 1 тысячу 531 гражданина Узбекистана, 785 – Кыргызстана и 117 – Азербайджана.

Меньше всего – по 1-6 человек – отправили на родину граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго и КНР. Как пояснили в службе судебных приставов, все они прибыли на заработки и находились на территории России, не имея на то законных оснований.

Мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания в РФ, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого нелегала из страны. Отправки они дожидались в центрах временного содержания иностранных граждан, пока судебные приставы оформляли все необходимые документы.

Напомним, на днях в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело участников преступной группы. Их обвиняют в организации незаконной миграции и ряде других преступлений. В состав ОПГ входили полицейские и врач.

Ранее о мигрантах, которые приезжают в столицу Урала, высказывался глава города Алексей Орлов. Мэр считает, что они должны следовать правилам, а с нарушителями церемониться не стоит.

"Если нарушил закон – то надо выдворять, но в соответствии с законодательством", - заявлял Орлов.