Более 30 единиц оружия изъяли в доме экс-замглавы Минобороны Иванова

При обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия. Среди них - охотничьи и наградные, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Оружие отправили на баллистическую экспертизу.

Ранее суд продлил до конца марта 2025 года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Среди арестованного - несколько объектов недвижимости, земельные участки, усадьба "Дворянское гнездо", дорогостоящие автомобили и мотоциклы. В частности, сообщалось, что в списке есть лимузин Packard, созданный в 1942 году.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Речь идет об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". В июне Иванов был освобожден от должности.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. Еще одно дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде.