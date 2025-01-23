Под Екатеринбургом жители остались без тепла в лютый мороз

Сегодня ночью произошла аварийная остановка котельной в поселке Новоберезовский. Об этом в своих социальных сетях написал мэр Березовского Евгений Писцов.

По его словам, перемерз трубопровод холодной воды, из-за чего пришлось запитать котельную по временной схеме.

Поскольку пока запущен только один из двух котлов, температура теплоносителя все еще ниже нормативного.

На место уже направлены две аварийные бригады Березовских тепловых сетей. Планируется вернуться к штатному режиму работы до конца рабочего дня.

Температура воздуха в эти дни на Среднем Урале составляет около - 20 градусов.