ВЦИОМ: Россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузов

Граждане России стали чаще заявлять, что найти высокооплачиваемую работу молодым специалистам стало проще, чем 15–20 лет назад.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, если в 2017 году об этом говорили 11% россиян, то в 2025 году – 37% опрошенных. 26% участников исследования в этом году сказали, что за последние 15–20 лет гражданам стало сложнее устроиться на работу с высокой зарплатой сразу после выпуска из учебного заведения. О том, что условия трудоустройства никак не изменились, говорят 19%. Затруднились ответить на вопрос 18%.

Опрос также показал, что качество компетенций молодых специалистов россияне стали оценивать негативнее. В 2017 году об ухудшении уровня профподготовки выпускников за прошедшие 15–20 лет говорили 33%, а в 2025 году – 39%.

Все больше граждан РФ думают, что материальное положение студентов за последние две декады улучшилось. В мониторинге за 2015 год об этом говорили 24% респондентов, а в 2025 году – уже 40%, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минтруд намерен в ближайшее время запустить аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников, заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин. Она будет находиться в специальной подсистеме платформы "Работа в России".