Стало известно о тысячах жалоб россиян на стихийные свалки

Жители всех регионов России жалуются на незаконные и стихийные свалки.

Как сообщает "Народный фронт", только на "Прямую линию" президента в 2024 году поступило около 1,5 тыс. таких обращений. Среди объектов, на которые жалуются граждане - навалы мусора на берегах рек, в лесах, на улицах населенных пунктов, а также на частных территориях. Существуют и объекты, которые уже не один раз очищались силами органов власти и волонтеров, а затем снова возникала свалка.

Например, в поселке Батуринский Еманжелинского района Челябинской области в 2023 году активисты потребовали закрыть доступ к несанкционированной свалке в несколько десятков гектаров из завалов бытовых отходов, досок, покрышек.

Ситуацию взял на контроль губернатор региона. Однако в январе 2025 года активисты заметили, что подъезды к нелегальной свалке так и не перекрыты, складирование отходов продолжается, сообщают "Известия".

Напомним, объемы отходов на данной свалке явно увеличились, а нелегальная свалка продолжает функционировать и разрастаться, несмотря на решение суда о ее рекультивации.