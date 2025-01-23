В России сбои в ПО обходятся компаниям в 2 млн рублей за раз

В России средняя продолжительность простоя в компаниях из-за сбоев в IT-системах в 2024 году достигла четырех часов.

По словам экспертов компании "Монк Диджитал Лаб", специализирующейся на корпоративном IT-мониторинге, за год средняя длительность сбоя увеличилась на 20%. Сбои в программном обеспечении обходятся компаниям в 2 млн руб. за инцидент. Увеличилось и количество сбоев в отечественных компаниях: в прошлом году оно выросло на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Приводящие к длительному параличу ключевых IT-систем тяжелые сбои составили около 12% от всех случаев. Серьезными признаны 28% инцидентов, ощутимыми — 36%, а незначительными — около 24%, сообщают "Известия".

Ранее стало известно о том, что хакеры якобы получили доступ к данным россиян. Речь идёт об информации из паспорта, номерах телефонов и другой схожей информации.