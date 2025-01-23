Россиян предупредили о хищении денег через NFC-модули смартфонов

В России мошенники начали использовать программное обеспечение, способное через NFC-модули смартфонов передавать им данные банковских карт.

За последние два месяца зафиксировано как минимум 400 атак на клиентов банков. Ущерб оценивается в 40 млн руб., говорит разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. Для хищения денег через NFC аферисты начали использовать легальное мобильное приложение NFCGate, которое предназначено для копирования и анализа NFC-трафика путем его перехвата. Киберпреступники используют возможность NFCGate обмениваться данными между двумя смартфонами, на которых установлено это приложение.

Вначале жертву по телефону под предлогом защиты банковской карты, взлома личного кабинета "Госуслуг", продления договора мобильной связи, замены медицинского полиса и т.д. убеждают в необходимости установки мобильного приложения, которое внешне похоже на легитимное приложение банка или госструктуры, но на самом деле является вредоносной программой на основе NFCGate. При этом злоумышленники используют названия, которые могут вызвать доверие, например, "Госуслуги верификация".

После того как приложение будет установлено на смартфоне, на устройство афериста поступает сигнал о готовности к обмену данными. Когда пользователь приложит свою банковскую карту к NFC-модулю, ее данные окажутся у преступника и он сможет похитить с нее деньги, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в российском сегменте интернета замедлился рост количества фишинга, мошенники перешли в социальные сети и мессенджеры.