Зеленский заявил о необходимости размещения на Украине миротворцев США

В состав миротворческого контингента, который может быть развернут на Украине в случае урегулирования конфликта, должны войти американские военные.

Об этом заявил Bloomberg украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, у европейских союзников недостаточно военных для того, чтобы они в составе миротворческих сил стали достаточным сдерживающим фактором. Глава государства считает, что «подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к миру» может лидер Китая Си Цзиньпин. "Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать", — отметил Зеленский, добавив, что Россия "очень сильно зависит от Китая".

Он также указал, что окончание вооруженного конфликта "должно стать победой Трампа".

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Россию немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях его затягивания.