Меняйло заявил, что ситуацию с его сыном "раскачали на пустом месте"

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ситуацию вокруг конфликта его сына с полицейским "раскачали на пустом месте".

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором люди, представившиеся родственниками главы Северной Осетии Сергея Меняйло, угрожают сотрудникам ГАИ. Видео было снято еще летом 2024 года. Судя по репликам сотрудника ГАИ, остановили автомобиль из-за того, что водитель и пассажир не были пристегнуты. Сначала девушка говорит: "Моя фамилия - Меняйло. Знакома вам такая фамилия?". Ее спутник заявил, что его отцом является глава республики, а брат – "из ФСБ и всех тут размотал бы".

В своем Telegram-канале Меняйло подтвердил, что "бытовой инцидент на дороге имел место", он был урегулирован "сразу там же".

По словам Меняйло, распространяющееся в Сети видео - не полное, смонтированное, начало конфликта вырезано, чтобы "исключить обоснование возникших при разговоре эмоций".

"Домыслы о том, что мой сын - мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует. Мой сын - кадровый офицер, с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга", - подчеркнул глава Северной Осетии.