Из танкера "Волгонефть-239" откачали больше половины мазута

Минтранс сообщил, что откачана половина мазута, находящего на потерпевшем крушение танкере "Волгонефть-239".

"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно и будут завершены до конца января.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.