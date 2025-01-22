Председатель гордумы помог решить вопрос обратившихся через соцсети астраханцев

В социальных сетях председателю думы Астрахани Игорю Седову регулярно поступают различные запросы горожан с просьбой оказать содействие в решении проблем.

Так, например, жительница Трусовского района обратилась за помощью по уборке веток, образовавшихся в результате опиловки аварийных деревьев по адресу ул. Пирогова, 10.

"Передал запрос в МБУ «Зеленый город», специалисты которого оперативно отреагировали, и уже сегодня придомовая территория была полностью очищена от веток. Благодарю специалистов МБУ «Зеленый город» за оперативность", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.