Игорь Бабушкин обсудил с генерал-полковником Евгением Бурдинским вопросы комплектования армейских подразделений астраханскими бойцами

"С первого дня специальной военной операции тысячи астраханцев приступили к исполнению своего воинского долга по защите территорий и жителей Донбасса от украинских нацистов. Сотни из них совершили героические поступки, за что были отмечены высокими государственными наградами. Много раз мне доводилось слышать от командования подразделений разного уровня хорошие отзывы о боевом духе, мужестве и самоотдаче астраханцев на фронте. За что вновь хотел бы поблагодарить каждого из них, сказать спасибо их семьям", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.