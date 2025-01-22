Игорь Бабушкин обсудил с генерал-полковником Евгением Бурдинским вопросы комплектования армейских подразделений астраханскими бойцами
"С первого дня специальной военной операции тысячи астраханцев приступили к исполнению своего воинского долга по защите территорий и жителей Донбасса от украинских нацистов. Сотни из них совершили героические поступки, за что были отмечены высокими государственными наградами. Много раз мне доводилось слышать от командования подразделений разного уровня хорошие отзывы о боевом духе, мужестве и самоотдаче астраханцев на фронте. За что вновь хотел бы поблагодарить каждого из них, сказать спасибо их семьям", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он также сообщил, что накануне в столице состоялась встреча губернатора с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Евгением Бурдинским.
"Удалось обсудить ряд значимых тем, в том числе комплектование воинских подразделений российской армии бойцами из Астраханской области. Эта работа нами ведется постоянно, и, безусловно, завершится нашей Победой", - подчеркнул губернатор.