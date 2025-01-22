Подведение итогов работы в 2024 году РСЧС ЮФО прошло в Астрахани

Заседание по подведению итогов провёл заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Антон Герасимов. В мероприятии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, руководители Главных управлений МЧС южных регионов РФ, представители министерств и ведомств, решающих задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Александр Савуков сообщил, что за прошлый год в южных регионах на 20% снизилось число погибших при чрезвычайных ситуациях. На 12% уменьшилось количество происшествий на водных объектах и на 11 % стало меньше погибших на воде.

В подразделения федеральной противопожарной службы ЮФО за минувший год поступило 27 единиц пожарно-спасательной техники. Из них восемь – в Астраханскую область: два катера, беспилотник, один грузовой автомобиль и четыре легковых. Кроме того, в Астраханской области действует региональная госпрограмма с общим объёмом финансирования 3,5 млрд рублей. В рамках программы закупаются пожарные автомобили, аварийно-спасательная техника и оборудование для обеспечения безопасности на водных объектах.

Александр Савуков отметил, что в прошлом году колонны МЧС из южных регионов РФ доставили в Курскую область более 500 тысяч тонн гуманитарного груза, а также участвовали в размещении вынужденных переселенцев с новых территорий и беженцев из Палестины.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил руководство МЧС России за внимание к региону, а сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – за слаженную и профессиональную работу. В прошлом году в регионе потушили более 5,5 тысяч пожаров. Спасли при этом 1262 человека – больше, чем в других регионах ЮФО. Количество ландшафтных пожаров сократилось на 20%, на особо охраняемых территориях – на 33%. Не допущено ни одного лесного пожара.

Глава Астраханской области отметил, что в 2025 году перед территориальной системой предупреждения и ликвидации ЧС стоят масштабные задачи. В том числе это защита от чрезвычайных ситуаций и сезонных рисков, тушение пожаров и спасение людей на воде, ликвидация последствий различных аварий и круглосуточная помощь людям, оказавшимся в беде. Отдельное внимание следует уделить обеспечению безопасности жителей во время предстоящего весеннего паводка.

«Рассчитываю, что эти и другие задачи будут выполнены, а сохранение спокойствия и безопасности астраханцев останется вашим неизменным приоритетом», – подчеркнул губернатор.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения, были отмечены 20 сотрудников.