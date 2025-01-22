За последние два дня в Екатеринбурге грузовики сбили двух 17-летних девушек

За последние два дня на улицах Екатеринбурга на дороге сбили двух 17-летних девушек. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, в обоих случаях подростки пострадали от водителей грузовиков.

Первое ДТП произошло днем 21 января в районе улицы Учителей, 6. Водитель грузовика Kia Bongo поворачивал на улицу Учителей со стороны Данилы Зверева и наехал на пешехода. Девушка получила травму ноги и самостоятельно обратилась в травмпункт № 7.

Что касается водителя - он скрылся с места происшествия, сейчас устанавливается его личность и местонахождение. В Госавтоинспекции просят возможных очевидцев ДТП, имеющих хоть какую-то полезную информацию, обращаться по номеру +7(963)275-90-09, 102 или 02, а также по адресу: Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20.

Во втором случае водитель поступил по закону и остался на месте ДТП. Произошло оно 22 января около 09.48 на улице Блюхера вблизи дома № 63Г. По предварительной информации, водитель грузовика "Вольво" двигался со стороны улицы Мира и наехал на несовершеннолетнюю, пересекающую дорогу по регулированному пешеходному переходу. Сразу после этого девушку отбросило на "Ладу Гранта", двигающуюся во встречном направлении.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу № 9. в тяжелом состоянии.

50-летний водитель "Вольво" со стажем за рулем 16 лет рассказал, что является жителем Белоярского района. По его словам, девушка неожиданно выскочила на пешеходный переход, из-за чего наезда избежать не удалось.

За рулем отечественного авто находился 19-летний екатеринбуржец со стажем вождения два года.

По факту происшествия проводится расследование, в ходе которого будет определена вина участников ДТП. О происшествии также уведомят подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Помимо этого будет проведено обследование образовательной организации, где обучается пострадавший ребенок.

Чтобы избежать подобных случаев, Госавтоинспекция обращается к пешеходам - необходимо строго соблюдать ПДД, переходить проезжую часть, убедившись в своей безопасности и строго на разрешающий сигнал светофора.