За последние два дня в Екатеринбурге грузовики сбили двух 17-летних девушек

22 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За последние два дня в Екатеринбурге грузовики сбили двух 17-летних девушек

За последние два дня на улицах Екатеринбурга на дороге сбили двух 17-летних девушек. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, в обоих случаях подростки пострадали от водителей грузовиков.

Первое ДТП произошло днем 21 января в районе улицы Учителей, 6. Водитель грузовика Kia Bongo поворачивал на улицу Учителей со стороны Данилы Зверева и наехал на пешехода. Девушка получила травму ноги и самостоятельно обратилась в травмпункт № 7.

Что касается водителя - он скрылся с места происшествия, сейчас устанавливается его личность и местонахождение. В Госавтоинспекции просят возможных очевидцев ДТП, имеющих хоть какую-то полезную информацию, обращаться по номеру +7(963)275-90-09, 102 или 02, а также по адресу: Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20.

Во втором случае водитель поступил по закону и остался на месте ДТП. Произошло оно 22 января около 09.48 на улице Блюхера вблизи дома № 63Г. По предварительной информации, водитель грузовика "Вольво" двигался со стороны улицы Мира и наехал на несовершеннолетнюю, пересекающую дорогу по регулированному пешеходному переходу. Сразу после этого девушку отбросило на "Ладу Гранта", двигающуюся во встречном направлении.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу № 9. в тяжелом состоянии.

50-летний водитель "Вольво" со стажем за рулем 16 лет рассказал, что является жителем Белоярского района. По его словам, девушка неожиданно выскочила на пешеходный переход, из-за чего наезда избежать не удалось.

За рулем отечественного авто находился 19-летний екатеринбуржец со стажем вождения два года.

По факту происшествия проводится расследование, в ходе которого будет определена вина участников ДТП. О происшествии также уведомят подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Помимо этого будет проведено обследование образовательной организации, где обучается пострадавший ребенок.

Чтобы избежать подобных случаев, Госавтоинспекция обращается к пешеходам - необходимо строго соблюдать ПДД, переходить проезжую часть, убедившись в своей безопасности и строго на разрешающий сигнал светофора.

Теги: Екатеринбург, ДТП, подросток


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети