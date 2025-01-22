Суд отказался освобождать Стрелкова из колонии

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области не удовлетворил ходатайство о смягчении неотбытой части наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину).

По данным Mash, суд отказался освобождать Стрелкова из колонии из-за отрицательной характеристики от администрации ИК №5 Кирово-Чепецка. В документе, в частности, говорится, что Стрелков "стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признает, в содеянном не раскаялся".

Адвокат Стрелкова сообщил телеграм-каналу, что решение будет обжаловано, а новое ходатайство об УДО подадут летом, когда истечет срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

В январе 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 года Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В ноябре Верховный суд России оставил приговор без изменений.