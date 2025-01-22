Суд заставил МУГИСО законсервировать заброшенную больницу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле суд вынес решение законсервировать заброшенное здание больницы, давно не используемое по назначению.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что здание площадью более 6 тысяч квадратных метров еще в мае 2008 года было передано министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) тагильской городской больнице №1 на праве оперативного управления. При этом объект находится в аварийном состоянии, имеет разрушения и не используется по назначению.

Как выяснилось во время проверки, входные двери открыты либо отсутствуют вовсе, запорных устройств также нет. Свободный доступ внутрь не ограничен, в том числе и для детей. Поэтому заброшенная больница является потенциально опасным объектом.

Прокуратура направила иск к МУГИСО и потребовала закрыть доступ в указанное здание. Ведомство настаивало на установке металлических решеток на всех окнах первого этажа, а также на дверных и прочих наружных проемах. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила эти требования поддержал.

Как добавили в прокуратуре, решение уже вступило в законную силу.