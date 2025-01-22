Более 3 миллионов туристов отдохнули в России на новогодние праздники

Более 3 млн туристов отдохнули в России на новогодние праздники. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, пишут Известия.

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По ее словам, одним из самых популярных направлений является Сибирь.

"В Краснодарском крае отдохнуло 18 млн туристов в 2024 году, в Анапе — 5 млн. Ну вот, наверное, эти цифры говорят о многом", —сказала Осипова.

Она добавила, что около 600 тысяч россиян провели новогодние каникулы за границей.

Она также сообщила, что в России становится популярным агротуризм. Он может стать самым популярным направлением. Исполнительный директор АТА связала это с доступностью направления и тем, что оно "находится недалеко от дома".