Более 3 миллионов туристов отдохнули в России на новогодние праздники
Более 3 млн туристов отдохнули в России на новогодние праздники. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, пишут Известия.
По ее словам, одним из самых популярных направлений является Сибирь.
"В Краснодарском крае отдохнуло 18 млн туристов в 2024 году, в Анапе — 5 млн. Ну вот, наверное, эти цифры говорят о многом", —сказала Осипова.
Она добавила, что около 600 тысяч россиян провели новогодние каникулы за границей.
Она также сообщила, что в России становится популярным агротуризм. Он может стать самым популярным направлением. Исполнительный директор АТА связала это с доступностью направления и тем, что оно "находится недалеко от дома".