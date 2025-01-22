В Екатеринбурге росгвардейцы отыскали пропавшего 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге нашли пропавшего ребенка. Оказалось, что он сел не на тот трамвай и потерялся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, накануне вечером из полиции поступила ориентировка о розыске 10-летнего мальчика, пропавшего в уральской столице. Сообщалось, что ребенок мог находиться возле трамвайного кольца станции Машиностроителей в Орджоникидзевском районе. Росгвардейцы записали приметы и приступили к поискам.

Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних они стали обследовать общественные места и улицы. В ходе патрулирования возле дома на улице Орджоникидзе силовики обнаружили мальчика, внешне схожего по приметам.

Сам ребенок подтвердил, что потерялся. Он рассказал, что ошибся трамвайным маршрутом и в результате уехал в другой район города. Каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Сотрудники Росгвардии доставили его в полицию, где передали родителям.