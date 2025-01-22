На Южном Урале осудили местного жителя, обворовавшего церковь

В Троицке Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в краже ценностей из церкви.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью вместе с соучастником пробрался в Храм преподобного Сергея Радонежского и похитил оттуда ценности: книгу "Евангелия непрестольная" стоимостью 15 тысяч рублей, позолоченный крест стоимостью 50 тысяч рублей, а также кольца, броши, около 80 крестиков и другие предметы.

В ходе следствия подсудимый вернул украденное в полном объеме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя и наличия на иждивении вора двоих малолетних детей, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.