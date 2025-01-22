На Урале банк списал в счет кредитных долгов все деньги с зарплатной карты бойца СВО

На Среднем Урале банк забрал в счет кредитных долгов все средства с зарплатной карты бойца СВО, несмотря на недавно принятый федеральный закон. О ситуации рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, к нему обратилась жена военнослужащего из Туринска. В начале декабря прошлого года ее муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Но на "гражданке" у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.

Иванов напомнил, что в соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены три условия:

контракт с Минобороны подписан после 1 декабря 2024 года;

сумма просроченных кредитных обязательств у контрактника и его супруги не превышают 10 млн рублей;

до подписания контракта вынесено судебное решение о взыскании просроченной задолженности и начато принудительное исполнение.

"В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако, несмотря на то, что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца. При этом заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно", - рассказал Максим Иванов.

Он направил запрос председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить законность действий банка в отношении свердловского бойца. Иванов пообещал сообщить, каков будет ответ.

Напомним, ранее депутат рассказывал о пермском контрактнике, не получившем ни рубля за участие в СВО.