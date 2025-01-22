22 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Отголоски сысертской истории? Губернаторам могут запретить переводить сельхозземли в другие категории

В Госдуме могут ограничить возможность губернаторов переводить земли сельхозназначения в другой статус. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении и сейчас находится на рассмотрении, указано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Главным инициатором законопроекта стал вице-спикер Алексей Гордеев в команде с рядом других депутатов. Комитет Госдумы по аграрным вопросам отметил, что около половины сельхозземель в стране, переведенных в другой статус, так и не были освоены. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза. В связи с этим, в законопроекте предлагается разделить принятие решения о переводе между главами регионов и Минсельхозом, за которым и будет последнее слово.

Инициатор проекта считает, что имеет место злоупотребление со стороны региональных властей в этой сфере. Только за постсоветский период количество сельхозземель уменьшилось в 2,5 раза - с 638 млн га в 1990-ом до 244 млн га в 2024 году. Это противоречит поручению президента РФ Владимира Путина об увеличении объема производства продукции АПК минимум на 25% к 2030 году.

"Согласно государственному (национальному) докладу о состоянии и использовании земель в РФ, в государственной и муниципальной собственности находится 251,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. При этом в собственности субъектов РФ - 11, 3 млн, а в муниципальной собственности - 17,9 млн га. В свою очередь площадь земель сельскохозяйственного назначения, не предоставленных в пользование и включение в состав земель фонда перераспределения, составляет 42,3 млн га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности, составляет 127,6 млн га. Таким образом, законопроект обеспечит соблюдение одного из основных принципов земельного законодательства, провозгласившего приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в земельном хозяйстве, в отношении 379,1 млн га земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению в проект должны представить поправки - срок до 17 февраля. Как сообщает Telegram-канал "Зеленый" змий" со ссылкой на председателя аграрного комитета Владимира Кашина, авторы законопроекта должны ко второму чтению уточнить порядок принятия решений о переводе земель. В случае, если речь не идет о федеральных землях, будет приниматься региональный закон с учетом позиции Минсельхоза. Помимо этого, министерство сможет самостоятельно устанавливать границы участка и ограничивать право на его изъятие или перевод в другие категории для добычи полезных ископаемых. Исключением является участие земель в приоритетных инфраструктурных проектах.

Напомним, что именно за сохранение статуса сельхозземель борются жители Сысертского района, которые обеспокоены намерением свердловских властей построить на участке возле деревни Андреевка мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Противники строительства уверены, что так называемый "эко-кластер" станет не более чем обычным мусорным полигоном.

Выбор пал на земли "Агропромкредита", который, несмотря на возражения и судебные процессы с Россельхознадзором, все же доказал, что использовал земли по назначению последние три года, а после и вовсе передал участок компании "Экологические системы" - концессионеру мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг". По некоторым данным, обе структуры подконтрольны одной группе бизнесменов.

Роль губернатора Евгения Куйвашева в этой истории тоже не последняя, ведь именно он на своей "прямой линии" заявлял, что власти еще не определились с местом строительства мусоросортировочного комплекса, однако уже на следующее утро на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная еще в июле 2024 года.

Теги: Сысерть, Госдума, законопроект, сельхозземли, мусорный полигон, губернатор


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