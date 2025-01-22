В Екатеринбурге будут судить депутата городской думы

В Екатеринбурге прошло предварительное слушание по уголовному делу депутата городской думы Виталия Чачина.

Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского районного суда, Чачину вменяют пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Дата начала рассмотрения дела по существу пока неизвестна.

Как сообщают "Вечерние ведомости", речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях. Сегодня прошло предварительное слушание по делу.

Следствие избрало Виталию Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде. По этой статье депутату может грозить до 5 лет лишения свободы.

В 2023 году Чачин одержал победу на выборах в Екатеринбургскую гордуму восьмого созыва по одномандатному округу №12.