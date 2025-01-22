Баллончики со сжиженным газом больше не будут продавать российским детям

Штрафы за продажу детям опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, ввели в России. Законопроект об этом сегодня приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юридических — до 600 тысяч рублей.

Изменения внесли в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).

"Ранее мы с вами обсуждали необходимость оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов. А также от непреднамеренных поджогов и иных печальных последствий", - написал Володин.

По его словам, 95% опрошенных поддержали введение запрета. Он отметил, что нужно сделать всё, чтобы дети росли здоровыми, а также спасти и уберечь их от возможных опасностей.