22 Января 2025
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Политика Тюменская область
Фото: vsluh.ru

235 лет городской Думе Тюмени исполнится в 2025 году

В Тюмени состоялась пресс-конференция и круглый стол по теме грядущего 235-летия городской Думы. Его участниками стали спикер городского парламента Светлана Иванова, экс-спикеры, депутаты, представители СМИ.

Первый в истории городской Думы Тюмени председатель – женщина напомнила, что в 2024 году отмечали другой юбилей - 30 лет работы Думы в новейшей истории России. Светлана Иванова рассказала, что за эти годы шло становление не только думы, но и города.

Что касается более широкой ретроспективы, то Светлана Иванова напомнила - городская Дума Тюмени начала работу 4 августа 1790 года. В 1870-м в ходе реформ периода правления Александра II было принято решение избирать думу Тюмени раз в четыре года.

Экс-мэр Тюмени Степан Киричук также говорил об истории городского самоуправления. Он выразил уверенность, что понять историю городской Думы невозможно без погружения в общую историю страны, региона, города. Менялся социально-экономический уклад в стране, все сферы жизни проходили кризисное переформирование, менялись и депутаты города, задачи и формат их работы. Зачастую ответственность за судьбу города приходилось брать местным властям, депутатскому корпусу.

Пресс-конференция в честь 235-летия городской думы Тюмени(2025)|Фото: Накануне.RU

«В то время (90-ые годы XX века – прим. Редакции) все вопросы: от призыва в армию до сбора налогов – приходилось решать самим, - подчеркнул Степан Киричук - Люди вышли с кухонь и гаражей и начали разговаривать на площадях».

Для городских депутатов и вообще законодательной ветви власти 90-ые стали и испытанием, и проверкой на прочность. В 1994 году были избраны 11 депутатов первого состава Думы города Тюмени, на 45% это были люди труда, производственники.

В ходе обсуждения в формате круглого стола сегодня вспоминали и другие детали работы городской Думы. Депутат всех созывов Думы Тюмени Юрий Коновалов напомнил, что в 2000 году гордума насчитывала уже 16 депутатов. В дальнейшем число депутатов выросло до 35.

Пресс-конференция в честь 235-летия городской думы Тюмени(2025)|Фото: Накануне.RU

Он акцентировал внимание на том, что новым этапом в развитии страны стало избрание президентом России Владимира Путина, а для региона избрание в 2001-ом губернатором Тюменской области Сергея Собянина.

Одним из важнейших для тюменцев решений стало принятие положений о флаге и гербе Тюмени, которые появились у Тюмени в 2005 году.

Профессор, экс-спикер гордумы Евгений Заболотный отметил, что процесс развития депутатской деятельности, расширения сферы ответственности, создание прямого диалога с жителями города шло непрерывно. 230 лет работы тюменских депутатов принесли зримые результаты. Заболотный считает важным поддерживать инициативы депутатов. Такие, например, как волонтёрский центр гордумы, появившийся с начала пандемии, проекты поддержки участников СВО и другие.

Профессор, экс-спикер думы Тюмени Евгений Заболотный на пресс-конференции в честь 235-летия городской думы Тюмени(2025)|Фото: Накануне.RU

Председатель общественной молодёжной палаты при городской думе Тюмени Семён Казанцев назвал одним из главных направлений работы патриотическое воспитание и поддержку участников СВО. Он сообщил, что планируется, в частности, реализация проекта «Разговор с героем.

Семён Казанцев и Алла Аленгоз на пресс-конференции в честь 235-летия городской думы Тюмени(2025)|Фото: Накануне.RU

Подводя итог обсуждению, Светлана Иванова напомнила о предстоящем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятий городские депутаты будут активно задействованы в образовательных и познавательных мероприятиях различного формата.

Теги: городская дума тюмени, светлана иванова, депутаты,


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