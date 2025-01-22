Эксперимент по доставке посылок беспилотниками в удаленных регионах продлят на три года

Экспериментальный правовой режим для доставки почты и грузов беспилотниками в удаленных регионах продлят до 2028 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент был запущен в 2022 году и касается четырех регионов: Камчатки, Чукотки, ХМАО и ЯНАО. Однако запланированные показатели не были достигнуты, среди которых количество новых маршрутов для выполнения авиаперевозок, количество допущенных беспилотных авиационных систем, количество подготовленных специалистов по их эксплуатации и количество обслуживаемых населенных пунктов.

Предполагается также упростить присоединение новых регионов к данному экспериментальному правовому режиму.

Ранее подобный режим был запущен в Ненецком АО. В конце прошлого года сообщалось, что беспилотники будут летать прежде всего в дальние и труднодоступные точки Ненецкого автономного округа - Индигу на берегу Баренцева моря и Бугрино на острове Колгуев. Хотя немногочисленные местные жители получают самое необходимое в рамках северного завоза, иногда им экстренно требуются лекарства по рецептам, почтовые отправления, особое детское питание и т.п. По словам главы департамента природных ресурсов, экологии и АПК округа Альберта Чабдарова, расстояние, на которое можно доставлять грузы, увеличилось до 200 километров. Расширяется и спектр погодных условий, при которых можно применять беспилотники.