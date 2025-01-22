В южноуральском городе 2000 человек остались без света из-за урагана

Жители города Коркино Челябинской области остались без электричества после сильного урагана.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, сегодня из-за прохождения по Челябинской области атмосферного фронта, сопровождавшегося резким понижением температуры воздуха и шквалистым ветром до 20 м/с, произошел обрыв провода на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ в городе Коркино.

В результате около 2000 человек в частном жилом секторе остались без электроснабжения. При этом социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Губернатор Алексей Текслер проинформирован о сложившейся ситуации и поставил задачу устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки, добавили в правительстве.

В ремонтных работах задействованы три бригады электросетей Еманжелинска. Восстановить электроснабжение планируют до 16.00.

Региональное ГУ МЧС прогнозировало на 22 января порывы ветра до 15-20 метров в секунду.