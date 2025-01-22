22 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Иван Ургант готов выступить в России

Иван Ургант не отказывается от выступлений в России. Как пишет Абзац, четырехчасовое выступление будет стоить 6,8 млн рублей без учёта райдера.
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Кто может расплатиться иностранной валютой, получит скидку. В таком случае его выход на сцену обойдётся в 65 тысяч евро.

Урганту на выступлении не требует алкоголь, только лёгкие напитки и стандартные закуски.

Также ему нужен визажист и трансфер до площадки. В общей сложности дополнительные траты на артиста составят от 15 до 75 тыс. рублей, если не считать аренду звукового оборудования.

Артиста уволили с Первого канала после начала спецоперации в 2022 году из-за того, что он опубликовал в соцсети чёрный квадрат. В СМИ неоднократно появлялись слухи о возвращении Урганта на ТВ, но пока этого не произошло.

В декабре 2024 года телеканал СТС убрал из эфирной сетки почти все части из серии фильмов "Ёлки", в которых он снимался.

Артист после ухода с ТВ активизировал музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а также работает ведущим на мероприятиях.

Накануне Нового года телеведущий записал поздравление для поклонников и рассказал о планах на 2025 год: снять интересную передачу, написать книгу и выпустить новый альбом.

В мае прошлого года РИА Новости сообщало, что члены парламента Нидерландов от "Народной партии за свободу и демократию" направили министру иностранных дел страны запрос на объяснение выступления телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam.

"Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?" — гласит один из вопросов.

Теги: ургант, концерт, гонорар


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