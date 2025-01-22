На Украине арестовали журналиста и политолога за "российские нарративы"

На Украине арестованы две небезызвестные медийные персоны - политолог Дмитрий Корнейчук и бывший телеведущий телеканала "Наш" Макс Назаров (Назар Диордица).

Назарова СБУ обвинила в "распространении российской пропаганды" и "антиукраинской деятельности" на собственном ютуб-канале, где он "распространял нарративы Кремля". Он приглашал в свои эфиры "пророссийских" экспертов". Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Интересно, что подозрение ему объявили на следующий день после того, как он выпустил интервью с основателем канала "Наш" Евгением Мураевым, который проживает в Китае. Мураев был обвинен ранее в "госизмене".

Назаров заявил в своем телеграм-канале, что это неслыханно - журналиста преследуют за слова гостей эфира. У которых уголовных дел нет.

Политолог Корнейчук арестован по тем же обвинениям.