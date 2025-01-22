В Совфед не поступала просьба снять неприкосновенность с экс-губернатора Голубева

В комитет по регламенту Совета Федерации не поступало документов с просьбой снять неприкосновенность с бывшего губернатора Ростовской области и сенатора Василия Голубева. Об этом заявил РБК глава комитета Вячеслав Тимченко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет якобы направил в Генпрокуратуру "срочный запрос" о снятии неприкосновенности с Голубева. Требование может быть связано с расследованием о закупках ростовского Минтранса.

Напомним, в начале ноября в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушел в отставку. Позже он занял пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона. Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года.

После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Mash писал, что сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут заведены уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. В конце ноября 2024 года появлялась информация, что в Ростовской области задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко.