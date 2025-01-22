На Ямале вводятся ограничения для транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями

На Ямале вводятся ограничения для транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по дороге от Карамовского поста до границы округа. Также закрыто движение на подъезде к поселку Ханымей.

Движение возобновится после улучшения погоды. О времени открытия будет сообщено дополнительно.