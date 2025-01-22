День траура объявлен сегодня в Турции из-за пожара в отеле

День траура по погибшим из-за пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая, объявлен сегодня в Турции, сообщает ТАСС.

Посольство страны в Москве приспустило флаг.

Напомним, число погибших возросло до 76. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Россиян среди них нет.

"Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам", - сказал министр журналистам.

По делу уже задержали девять человек

Сейчас возгорание полностью потушено, инспекция помещений завершена. Часть тел не могут опознать, их личности будут устанавливать по ДНК.

Пожар на курорте Карталкая начался в ночь на 21 января. Туристы пытались спастись через окна: они спускались по простыням. Некоторые выпрыгивали.

Причиной быстрого распространения огня стало то, что отель отделан деревом. Его построили в 1974 году. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в гостинице не было детекторов дыма и огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.