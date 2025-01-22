Shot: Россияне начали массово заболевать на курортах Таиланда

Россияне массово болеют на курортах Таиланда - в отелях сейчас много больных, сообщает Shot.

Отмечается, что большая часть заболевших находятся на Пхукете. Случаи заражения также встречаются и на Пхангане.

По словам самих туристов, симптомы у всех стандартные: потеря голоса, першение в горле, сильный озноб, температура, которая держится около недели. У некоторых на длительное время остается очень сильный кашель. Врачи ставят туристам диагноз "грипп".

По информации телеграм-канала, местный департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор за "птичьим гриппом" по всей стране. Пока случаи H5N1 официально не подтверждены, но власти подготовили план по наращиванию производства вакцин.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярского края привезла в Россию холероподобный вибрион с отдыха в Таиланде. Санитарно-карантинный контроль на борту не выявил у пассажиров признаков инфекционных заболеваний. После того, как у женщины была обнаружена острая кишечная инфекция, вызванная холерным вибрионом, самолет пришлось продезинфицировать. Женщину вылечили в условиях инфекционного стационара и отпустили домой.

Роспотребнадзор напоминает, что в странах с экваториально-тропическим климатом распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в России.