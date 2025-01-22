Жительница Советского из обиды на администрацию подожгла свой дом

Жительница Советского из обиды на администрацию подожгла свой дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Женщина проживала в деревянном одноэтажном двухквартирном доме по договору социального найма. Жилье было признано аварийным. Женщина дважды проводила за свой счет экспертизы, которые установили, что жилое помещение непригодно для проживания, однако ее обращения в администрацию Таежного о предоставлении другой квартиры были оставлены без удовлетворения. В итоге от обиды женщина не придумала ничего лучше, чем спалить жилище. То, что в доме проживают и другие люди, женщина не учла.

Она расплескала горючую жидкость по квартире и с помощью зажигалки подожгла фрагмент обоев. Огонь перешел на кровлю и помещение соседней квартиры, причинив значительный ущерб потерпевшим.

Вину подсудимая признала полностью. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначил наказание в виде условного срока на два с половиной года с испытательным сроком на год с половиной с возложением дополнительных обязанностей.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.