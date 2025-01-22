В Екатеринбурге врачи выявили очаг гепатита А

В январе этого года в Екатеринбурге было выявлено 6 случаев гепатита А среди детей одного домовладения. Очаг заболевания обнаружен в цыганской общине, проживающей в Верх-Исетском районе. Роспотребнадзор проводит расследование.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, были оперативно организованы санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага и недопущению возникновения новых случаев заболевания. Дети и ранее не болевшие и не привитые или привитые однократно взрослые уже прошли вакцинацию от гепатита А. За контактными установлено медицинское наблюдение, а главе цыганской общины вручено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту проживания заболевших.

"Распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения не произошло. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что основными мерами профилактики гепатита А являются: соблюдение личной гигиены, использование для питья кипяченой или бутилированной воды, тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением, а также отказ от готовой еды сомнительного качества. При этом, наиболее эффективным средством является вакцинация.