Пострадавшим при теракте в "Крокусе" разрешат ознакомиться с материалами дела

Пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле" смогут ознакомиться с материалами дела после окончания предварительного следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

"После окончания предварительного следствия потерпевшим будет предоставлено право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела", - говорится в судебном решении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г.ода В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.