22 Января 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге отремонтировали школу, в которой на учеников упал потолок

В Школе №68 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где ранее на учеников упали куски потолка, наконец завершили капитальный ремонт. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

Строители усилили фундамент, заменили инженерные сети, окна, двери и кровлю, отреставрировали фасад и обновили интерьер. Помимо этого количество мест в столовой было увеличено со 155 до 290, а в библиотеке, спортивном и актовом залах были созданы современные условия для комфортного пребывания.

Школа №68 Екатеринбурга после капитального ремонта(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Также впервые в школе заработал медиацентр, включающий в себя студию школьного телевидения и типографию. Школьник теперь могут проводить перемены и во дворе учебного заведения, где обустроены площадки для отдыха, игр в баскетбол и настольный теннис. Безопасность обеспечивают новые ограждения, камеры наблюдения, системы управления эвакуацией и контроля доступа.

Школа №68 Екатеринбурга после капитального ремонта(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Школа №68 Екатеринбурга после капитального ремонта(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Сейчас из-за скорой сдачи экзаменов, школу уже посещают 10 и 11 классы. Для них в первую очередь были подготовлены специализированные кабинеты и цифровые лаборатории. Ученики с 1 по 9 классы приступят к занятиям с 1 марта.

Школа №68 Екатеринбурга после капитального ремонта(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Напомним, школа №68 размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году разошлись трещины потолочных перекрытий здания. В итоге сразу в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка и оголились деревянные балки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: Екатеринбург, школа, потолок


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