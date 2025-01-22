Должность замминистра образования Кубани, обматерившего волонтеров, планируют сократить

Должность заместителя главы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края планируют сократить. Об этом сообщил занимающий этот пост Сергей Урайкин, который ранее обматерил волонтеров центра реабилитации по очистке птиц от мазута.

"У нас формируется департамент молодежной политики, и в связи с этим должность заместителя министра образования, науки и молодежной политики будет ликвидирована", –заявил Урайкин РЕН ТВ.

О том, какой пост после этого займет чиновник, неизвестно.

Напомним, замминистра образования ранее обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута в Краснодарском крае. Причиной такого поступка стало распространившееся в интернете видео, где говорится о возможном закрытии волонтерского центра. Чиновник, по его собственному признанию, испытал "национальное позорище" и "чуть не дожил до инфаркта". Урайкин обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране. Позже он извинился перед волонтерами. Урайкин признал, размещенная информация в соцсетях про закрытие центра не соответствует действительности.