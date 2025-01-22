22 Января 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Темпы нас устраивают": министр побывал на стройплощадке детской поликлиники в Екатеринбурге

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов в ходе рабочего визита осмотрел строительную площадку детской поликлиники ДГКБ №9 на улице Готвальда в Екатеринбурге.

Работы ведет один из наиболее опытных девелоперов города – "Атомстройкомплекс". В портфолио компании знаковые медицинские учреждения, в том числе Областной перинатальный центр, Областной туберкулезный диспансер, подразделения МНТК "Микрохирургия глаза" и многие другие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, детскую поликлинику на Готвальда "Атом" сдаст "под ключ": с чистовой отделкой и необходимым оборудованием. Учреждение будет обслуживать 25 педиатрических участков, консультационный прием будут вести и узкие специалисты. Также здесь предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, в котором установят современный цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой, а также отделение восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики.

Детская поликлиника ДГКБ №9 на ул. Готвальда в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"На площадке полностью возведен железобетонный каркас здания и кирпичные перегородки, смонтирован водопровод, ведется утепление фасада, строительство наружных и внутренних инженерных сетей. Тепло в здание запущено в полном объеме, стартовали отделочные работы. На первом, втором и третьем этажах идет черновая отделка, в подвале и на первом этаже – чистовая. Все работы выполняются в срок", - рассказал руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Михаил Копьев.

Детская поликлиника ДГКБ №9 на ул. Готвальда в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Строительство объекта стартовало в рамках национального проекта "Здравоохранение". "Атомстройкомплекс" выполняет работы по заказу областного управления капитального строительства.

"Правительство Свердловской области уделяет особое внимание строительству объектов здравоохранения. Сейчас семь поликлиник строятся с привлечением федерального софинансирования, благодаря инициативам губернатора Евгения Куйвашева. Детская поликлиника на улице Готвальда сможет принимать 500 пациентов в смену, сейчас здесь завершается монтаж инженерных сетей. Темпы строительства нас устраивают; подрядчики системные, молодцы", - отметил министр Григорий Сурганов по итогам визита.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов осмотрел строительную площадку детской поликлиники ДГКБ №9(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В прошлом году "Атом" ввел в эксплуатацию 9-этажную взрослую поликлинику в Академическом районе, построенную благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту "Жилье и городская среда". Ее высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Теги: строительство, поликлиника, министр, Атомстройкомплекс, Екатеринбург


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