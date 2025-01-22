Сургутянин едва не перерезал горло таксисту во время поездки

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство таксиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Обвинение предъявлено 45-летнему жителю Сургута. По версии следствия, вечером, 13 января, пьяный обвиняемый вместе с другом вызвали такси. Во время поездки сургутянин стал агрессивно себя вести и ударил водителя ножом по шее. Второй пассажир, испугавшись произошедшего, выбежал из машины.

Потерпевший также вышел из машины, помощь ему оказал водитель другого автомобиля, который вызвал экстренные службы и задержал до приезда полиции обвиняемого.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.