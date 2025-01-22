Дети цыган в России учатся в школе все меньше

Дети цыган в России все меньше ходят в школу. Такой вывод следует из данных МВД, которые приводит Минпросвещения РФ.

По официальным данным, в России 187 тыс. цыган (хотя называются цифры более 200 тыс. и даже 300 тыс.). Из них в 2022-2023 учебном году в школах учились почти 48 тыс. детей, в том числе в начальной школе почти 28 тыс., или 60% от общего числа. А вот в средних классах было уже менее 19 тыс., или 39%, притом что в средней школе больше классов - 5. То есть если в начальной школе детей цыган в каждом классе около 7 тыс, то начиная с пятого класса - менее 4 тыс. Иными словами, половина детей цыган не идут дальше начальной школы. И эта цифра снижается. Так, в прошлом учебном году в пятом классе учились 5,2 тыс. детей цыган, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Что касается старших классов, то в них было только 547 цыган, а в прошлом учебном году - 383. Также большое снижение - в полтора раза - и мизерное общее количество.

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов говорит, что даже в советское время дети цыган учились только до четвертого-пятого класса, чтобы научиться читать и писать. А дальше девочек выдавали замуж, а мальчики шли зарабатывать. И эти традиции цыгане не меняют, причем так по всему миру.