22 Января 2025
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Фото: пресс-служба Ночи музыки / Анна Малгина

Ural Music Night могут перенести в Нижний Тагил из-за увеличения гонораров артистов

Из-за общей инфляции и выросших гонораров артистов, фестиваль Ural Music Night могут перенести из Екатеринбурга на более экономичную площадку. Одним из таких вариантов является Нижний Тагил, сообщил директор Уральской ночи музыки Евгений Горенбург. По его словам, список топовых участников все еще не сформирован, так как из 150-160 млн рублей, которые должны составить бюджет фестиваля, пока собрано только 40 млн.

"Мы в переговорах со многими артистами, но, так случилось, что при общей инфляции 15-20% гонорары у артистов выросли на 50-100%. Поэтому, понимая еще и неполную наполненность бюджета, у нас на сегодняшний день бюджет сформирован около 33%, можно говорить только, что мы в переговорах. Все остальное будет формироваться с колес во многом. Надежда всегда остается, есть другие варианты, есть же возможность уменьшения расходов: сокращение количества площадок, артистов, чего бы не хотелось. Перенос в другой город, совсем такой экстремальный [вариант]", – отметил Евгений Горенбург в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Он также рассказал, что о переносе фестиваля ранее уже просили многие города. Имеющиеся 40 млн - это средства Фонда президентских культурных инициатив, и Горенбург выразил надежду, что региональное министерство культуры, губернатор Свердловской области и спонсоры помогут избежать сокращение площадок, исключения ряда артистов и переезда Ural Music Night. При этом, директор фестиваля отметил, что Нижний Тагил является не самым плохим вариантом.

"Екатеринбург именно тот город, который самой своей структурой позволяет сделать такой фестиваль. К нам поступало очень много просьб экспортировать фестиваль в другие города. По многим причинам мы отказываемся. Но если уж совсем будет плохо, почему не экспортировать фестиваль в другие города Урала? Нижний Тагил. Великолепный город с великолепными традициями, с великолепными площадками, театрами", – добавил Горенбург.

В этом году Уральская ночь музыки пройдет 27-28 июня.

Теги: Ural Music Night, Уральская ночь музыки, Нижний Тагил, гонорар, инфляция, артист


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