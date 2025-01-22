Трамп: США изучают возможности продолжения поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.

Он также добавил, что его запланированные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени". После этого Трамп намерен "понять, как все сложится", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США приостановят помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал новый президент страны Дональд Трамп. Российский политолог Сергей Марков отмечал, что пока неясно, будет ли помощь Украине реально остановлена, потому что большинство программ помощи проводятся законами по решению Конгресса.