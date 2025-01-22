ЦБ РФ просят обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников

Центробанк России просят обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников.

Соответствующее обращение руководителю регулятора Эльвире Набиуллиной направил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Из документа на данные самого ЦБ РФ следует, что в I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у граждан 4,3 млрд руб., размер потерь на 8% превысил средние показатели хищений 2023 года.

В обращении говорится, что данная информация показывает необходимость введения дополнительных мер защиты и поддержки россиян, пострадавших от действий мошенников. По словам Миронова, страдают не только вкладчики и владельцы банковских карт с низкой финансовой грамотностью, но и граждане, осведомленные об использовании этих приемов, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в российском сегменте интернета замедлился рост количества фишинга, мошенники перешли в социальные сети и мессенджеры.