Киргизский "Керемет Банк" ограничил использование карт Visa

Киргизский "Керемет Банк", который в январе попал под американские санкции, сообщил клиентам об ограничениях в работе карт VISA.

Теперь они обслуживаются только в POS-терминалах, платежных терминалах, банкоматах самого банка. Как заявили в финансовом учреждении, это произошло "в связи с ограничениями, введенными со стороны международной платежной системы Visa".

В банке предложили бесплатно получить карту (национальной платежной системы) "Элкарт". Все средства на счетах клиенты могут обналичить в кассах или перевести через мобильное приложение на карты "Элкарт" или расчетные счета.

Летом 2024 года банк приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков. Речь идет о "Сбере", "МТС Банке" и "Т-банке". Ограничения затронули и российскую Национальную систему платежных карт (НСПК).

В январе текущего года "Керемет Банк" попал под санкции Минфина США, который посчитал, что он содействовал в обходе антироссийских мер.